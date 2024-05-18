4 роковые ошибки с механической коробкой передач, которых можно избежать

Водителям назвали четыре ошибки при управлении автомобилем с МКПП

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Многие автовладельцы, предпочитающие механическую коробку передач (МКП), хорошо понимают ее принцип работы. Однако даже опытные водители иногда совершают ошибки, что приводит к ускоренному износу силового агрегата. Эксперты издания "Тарантас Ньюс" выделили четыре распространенные ошибки, которые негативно сказываются на работе МКП.

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Первой ошибкой является передержка сцепления, которая приводит к преждевременному выходу из строя выжимного подшипника. Частое удерживание сцепления может перегреть механизм, а старты с пробуксовкой сокращают срок его службы.

Кроме того, специалисты советуют избегать включения передачи заднего хода без полной остановки автомобиля.

"Эта привычка может повредить трансмиссию, так как при переключении одно зубчатое колесо еще находится в движении, а другое пытается войти в его зацепление", — предупреждают эксперты. В результате контакта стираются торцевые части зубьев шестеренок, что сопровождается характерным "хрустом". В конечном итоге владельцу автомобиля потребуется ремонт, подытоживают специалисты.