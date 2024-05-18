В Таиланде задержали вымогателя, похитившего россиянку для выкупа

Вымогатели похитили россиянку на Пхукете, надев на голову мешок

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде задержали вымогателя, похитившего россиянку и потребовавшего у неё деньги. Об этом сообщило издание Khaosod.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно данным полиции Пхукета, 8 мая вечером 23-летняя россиянка договорилась о встрече с 25-летним Александром, имеющим двойное гражданство России и Швеции. Он должен был обменять ей 25 тысяч батов на криптовалюту стоимостью 700 долларов (около 63 тысяч рублей).

Когда россиянка пришла на виллу в районе Чалонг, Александр вместе с другим россиянином схватили её, связали руки и ноги, надели мешок на голову и потребовали перевести деньги с её онлайн-счета. Чтобы заставить её разблокировать телефон, они били её по лицу.

Осознав, что у девушки нет денег, вымогатели заставили её попросить подругу принести им наличные. Преступники украли 262 тысячи рублей в долларах и батах, после чего освободили её. Она сразу обратилась в полицию. Александра задержали в аэропорту перед вылетом. Второй подозреваемый успел бежать из страны, и следователи планируют собрать доказательства для получения ордера на его арест.