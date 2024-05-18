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Российские туристы обвинены в колонизации Бали: скандальный пост в Google Maps

Россиян начали обвинять в колонизации Бали

1:14
Туризм

Российских туристов обвинили в колонизации Бали после того, как в социальных сетях появился скриншот из Google Maps с надписью на русском языке. Публикация стала вирусной и привлекла внимание местных властей, сообщает CNN Indonesia.

Россиян начали обвинять в колонизации Бали
Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

На изображении видно, что район Чангу в округе Северная Кута в приложении обозначен как "New Москва". Уточняется, что пост может быть фейковым, так как в настоящее время этой надписи на онлайн-карте острова нет.

Комиссар полиции Пол Панджайтан заверил, что в Индонезии никаких изменений не произошло, и район по-прежнему официально называется Чангу.

Публикация вызвала возмущение у местных жителей и дошла до министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандияги Уно. Чиновник заявил, что проверит изображение на соответствие правилам страны и региональным нормам.

В то же время, Уно отметил, что в других городах также встречаются китайские (чайна-тауны) или индийские кварталы (Little Дели). Министр увидел в этой ситуации возможность для дальнейшего развития туризма.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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