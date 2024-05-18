Вильфанд сообщил о вреде солнечного излучения, уровень которого возрастёт уже в конце мая

На данный момент солнечное излучение способствует синтезу витамина D, но в полуденные часы уже с третьей декады мая ультрафиолет станет вредным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-брифинга на Национальной службе новостей.
Согласно его словам, сейчас загорать под прямыми солнечными лучами рекомендуется, так как ультрафиолетовое излучение находится в диапазоне, благоприятном для выработки витамина D в организме, как утверждают врачи. Тем не менее, начиная с третьей декады мая в умеренных широтах могут возникнуть некоторые нежелательные последствия от чрезмерного воздействия солнечных лучей.
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