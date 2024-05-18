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Вильфанд сообщил о вреде солнечного излучения, уровень которого возрастёт уже в конце мая

Метеоролог Вильфанд: уже с конца мая в полуденные часы ультрафиолет будет опасен

0:44
Здоровье

На данный момент солнечное излучение способствует синтезу витамина D, но в полуденные часы уже с третьей декады мая ультрафиолет станет вредным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-брифинга на Национальной службе новостей.

Метеоролог Вильфанд: уже с конца мая в полуденные часы ультрафиолет будет опасен
Фото: web.archive.org by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно его словам, сейчас загорать под прямыми солнечными лучами рекомендуется, так как ультрафиолетовое излучение находится в диапазоне, благоприятном для выработки витамина D в организме, как утверждают врачи. Тем не менее, начиная с третьей декады мая в умеренных широтах могут возникнуть некоторые нежелательные последствия от чрезмерного воздействия солнечных лучей.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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