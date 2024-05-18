Лолита Милявская зареклась больше не работать на огороде: "Лучше песни петь"

Лолита Милявская получила ещё одно увечье, работая в своём саду. Певица разочаровалась в крестьянском труде.
Певица опубликовала в "Инстаграме"*, видео, на котором она показала перелопавшиеся сосуды в глазу. Он рассказала, что это результат работы на огороде в "позе рака".
"Заставь дурака Богу молиться", — охарактеризовала свои усилия на приусадебном участке артистка.
Милявская с любовью вспомнила о своей сценической карьере.
"Лучше песни петь", — сделала вывод звезда.
Певица рассказала, что скоро выйдет её новый трек, который она записала.
Ранее Лолита Милявская получила ожоги, занимаясь садоводством на даче в Болгарии.
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Розы - это одни из самых популярных и любимых цветов садоводов. Они обладают неповторимой красотой и ароматом, который может украсить любой участок. В этой статье расскажем о том, что нужно делать с розой для сада после покупки, чтобы она радовала вас своими цветами и сохраняла свою красоту на долгие годы.