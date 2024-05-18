Лолита Милявская зареклась больше не работать на огороде: "Лучше песни петь"

Лолита Милявская пожаловалась на тяжёлый труд садовода

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская получила ещё одно увечье, работая в своём саду. Певица разочаровалась в крестьянском труде.

Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman

Певица опубликовала в "Инстаграме"*, видео, на котором она показала перелопавшиеся сосуды в глазу. Он рассказала, что это результат работы на огороде в "позе рака".

"Заставь дурака Богу молиться", — охарактеризовала свои усилия на приусадебном участке артистка.

Милявская с любовью вспомнила о своей сценической карьере.

"Лучше песни петь", — сделала вывод звезда.

Певица рассказала, что скоро выйдет её новый трек, который она записала.

Ранее Лолита Милявская получила ожоги, занимаясь садоводством на даче в Болгарии.

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Лолита на даче в Болгарии