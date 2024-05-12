"Боль и розы": как увлечение садоводством привело Лолиту Милявскую к серьезным ожогам

Лолита Милявская получила ожоги, занимаясь садоводством на даче в Болгарии

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская получила серьезные ожоги, занимаясь обрезкой можжевельника на своей даче в Болгарии.

Фото: инстаграм аккаунт Лолиты Милявской

В последнее время она увлеклась садоводством и выращиванием роз. Лолита призналась, что забыла надеть перчатки во время работы, что и привело к неприятному инциденту.

Несмотря на полученные травмы, певица отмечает, что садоводство доставляет ей большое удовольствие и помогает полноценно использовать свободное время.