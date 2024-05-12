"Боль и розы": как увлечение садоводством привело Лолиту Милявскую к серьезным ожогам

Певица Лолита Милявская получила серьезные ожоги, занимаясь обрезкой можжевельника на своей даче в Болгарии.
В последнее время она увлеклась садоводством и выращиванием роз. Лолита призналась, что забыла надеть перчатки во время работы, что и привело к неприятному инциденту.
Несмотря на полученные травмы, певица отмечает, что садоводство доставляет ей большое удовольствие и помогает полноценно использовать свободное время.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.