Эффективно избавляемся от тли на розах: два народных метода стоит взять на заметку

Как победить тлю на розах

0:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тля часто поражает розы. Эти 2 методы показывают эффективность в борьбе с вредителем.

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Раствор соды. Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды с 1 литром воды. Добавьте несколько капель жидкого мыла и опрыскивайте растения.

Настой крапивы. 1 кг свежей крапивы залейте 10 литрами воды. Настаивайте 24 часа, процедите и опрыскивайте растения.

Эти методы помогут эффективно бороться с тлёй на розах, не прибегая к химическим средствам.