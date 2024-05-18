Эффективно избавляемся от тли на розах: два народных метода стоит взять на заметку

Тля часто поражает розы. Эти 2 методы показывают эффективность в борьбе с вредителем.
Раствор соды. Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды с 1 литром воды. Добавьте несколько капель жидкого мыла и опрыскивайте растения.
Настой крапивы. 1 кг свежей крапивы залейте 10 литрами воды. Настаивайте 24 часа, процедите и опрыскивайте растения.
Эти методы помогут эффективно бороться с тлёй на розах, не прибегая к химическим средствам.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.