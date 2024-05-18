Ленинградская область запретила малогабаритные квартиры: изменения в строительных нормативах

Ленобласть вслед за Москвой запретит строить "однушки" и студии

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правительство Ленинградской области поддержало инициативу московских властей, запретив строительство домов с однокомнатными квартирами или студиями площадью менее 28 кв. м. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

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"Сейчас минимальная площадь студий в новостройках Ленобласти составляет 24 кв. м. С 1 июня для новых проектов минимальный метраж будет увеличен до 28 кв. м. Соответствующее поручение дано строительному блоку. Качество жизни начинается с комфортного жилья, и это важно", — отметил губернатор.

Гендиректор "ПИА Недвижимость" Максим Ельцов считает, что это решение окажет более серьезное влияние, чем в Москве.

"Эффект будет намного сильнее. В Ленобласти просто нечего будет продавать. Текущие проекты распродадут, а новые реализовывать станет сложнее", — подчеркнул эксперт.

Президент Национальной палаты недвижимости и гендиректор агентства недвижимости "Бенуа" Дмитрий Щегельский предполагает, что подобные решения вскоре примут и другие регионы России.

"Думаю, волна запретов на маленькие студии распространится по всей стране. Никто из местных чиновников не захочет нарушать майские указы. Стоимость жилья, конечно, изменится, поскольку увеличение площади повысит себестоимость строительства примерно на 17%, если учитывать студии в 24 кв. м", — объяснил Щегельский.

По его мнению, снизить себестоимость можно за счет уменьшения или полного исключения лоджий и балконов.

"Кроме того, все разрешения на строительство, выданные до мая 2024 года, будут реализованы. Это значительный объем, и увеличение размера студий начнется не раньше 2027 года. Таким образом, пункт майских указов об увеличении средней площади на человека до 33 кв. м будет выполнен", — добавил эксперт.

Щегельский также отметил, что остается открытым вопрос, почему чиновники долгое время игнорировали несоответствие проектной документации строительным нормам и правилам.