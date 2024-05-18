"Мы все умрём, Солнце погаснет": названа причина веры людей в теории заговора

Астроном Вибе назвал причину веры людей в конспирологические теории

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Сейчас, когда научные открытия стали доступными для всех, можно было бы ожидать, что вера в конспирологические теории уйдёт в прошлое. Однако происходит обратное: всё больше людей отвергают научные факты в пользу сложных теорий заговора.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Астроном Дмитрий Вибе рассказал о причинах, по которым люди предпочитают верить, что Земля плоская, а космоса не существует, вместо того чтобы довериться науке.

Он связывает это с тем, что научная картина мира зачастую представляется довольно мрачной и пугающей.

"Мы все умрём, Солнце погаснет", — привёл пример мрачности науки учёный.

Такие перспективы вызывают дискомфорт, и многие люди стараются отгородиться от них, сообщает Общественная Служба Новостей.

Вибе объясняет, что страх перед научной картиной мира заставляет людей думать, что наука ошибается или намеренно вводит их в заблуждение.

Таким образом, стремление верить в конспирологические теории не связано с желанием представить себе альтернативную реальность, а скорее с попыткой избежать научных истин, которые кажутся им слишком пугающими.