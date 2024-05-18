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Британского актёра Джейсона Стейтема русскоязычные подписчики снова забросали "умными мыслями"

Актёра Джейсона Стейтема снова атаковали русскоязычные подписчики

1:09
Шоу-бизнес

Новая порция фотографий британского актёра Джейсона Стейтема спровоцировала новую волну глубокомысленных цитат от жителей СНГ.

Актёра Джейсона Стейтема снова атаковали русскоязычные подписчики
Фото: https://www.instagram.com/jasonstatham by Инстаграм Джейсона Стейтема is licensed under public doman

Русскоязычная публика выбрала актёра Джейсона Стейтема своим героем, который изрекает мудрые мысли. Звезде кинематографа приписывают цитаты, которые он никогда не говорил.

Актёр уже перестал удивляться бездне комментариев под своими постами в "Инстаграме"*. Он принял правила игры и смиренно терпит троллинг россиян.

"Страну Грузия знаешь? Я перезагрузил © Джейсрн Стэйтем";

"Воздух не чувствуется, пока его не испортят" © Джейсрн Стэйтем;

"Если бабушка наддется на тебя, то ты Надежда Бабкина" © Джейсон Стэйтем, — писали фолловеры под постом звезды.

Британцы, привыкшие к таким шуткам, поддержали россиян.

"Эй, россияне, мы вас любим, ребята", — писали англоязычные подписчики актёра.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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