Новая порция фотографий британского актёра Джейсона Стейтема спровоцировала новую волну глубокомысленных цитат от жителей СНГ.
Русскоязычная публика выбрала актёра Джейсона Стейтема своим героем, который изрекает мудрые мысли. Звезде кинематографа приписывают цитаты, которые он никогда не говорил.
Актёр уже перестал удивляться бездне комментариев под своими постами в "Инстаграме"*. Он принял правила игры и смиренно терпит троллинг россиян.
"Страну Грузия знаешь? Я перезагрузил © Джейсрн Стэйтем";
"Воздух не чувствуется, пока его не испортят" © Джейсрн Стэйтем;
"Если бабушка наддется на тебя, то ты Надежда Бабкина" © Джейсон Стэйтем, — писали фолловеры под постом звезды.
Британцы, привыкшие к таким шуткам, поддержали россиян.
"Эй, россияне, мы вас любим, ребята", — писали англоязычные подписчики актёра.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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