Это растение называют огненным деревом: его красные цветы похожи на орхидеи

Делоникс, одно из самых прекрасных растений, редко встречается в дикой природе и обычно выращивается в тропических странах. Это дерево происходит из Мадагаскара, но там оно редко встречается, потому что местные жители часто его уничтожают из-за его обширной кроны, которая затеняет окружающие растения.
Делоникс также известен как огненное дерево из-за своих красных или жёлтых цветков, похожих на орхидеи, которые полностью покрывают его в период цветения. Его также называют Цветок Павлина и Хвост Феникса. Заметной особенностью является то, что его папоротниковидные листья складываются на ночь, а при освещении создают ощущение горящего дерева.
Это растение устойчиво и выносливо, с мощными корнями, растущими глубоко в землю. Оно быстро растёт в ширину и имеет мощный ствол. В России делоникс часто выращивают как комнатное растение или бонсай. Он требователен к освещению и нуждается в пространстве для роста.
Розы - это одни из самых популярных и любимых цветов садоводов. Они обладают неповторимой красотой и ароматом, который может украсить любой участок. В этой статье расскажем о том, что нужно делать с розой для сада после покупки, чтобы она радовала вас своими цветами и сохраняла свою красоту на долгие годы.