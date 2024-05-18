Это растение называют огненным деревом: его красные цветы похожи на орхидеи

Делоникс — необычное дерево

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Делоникс, одно из самых прекрасных растений, редко встречается в дикой природе и обычно выращивается в тропических странах. Это дерево происходит из Мадагаскара, но там оно редко встречается, потому что местные жители часто его уничтожают из-за его обширной кроны, которая затеняет окружающие растения.

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Делоникс также известен как огненное дерево из-за своих красных или жёлтых цветков, похожих на орхидеи, которые полностью покрывают его в период цветения. Его также называют Цветок Павлина и Хвост Феникса. Заметной особенностью является то, что его папоротниковидные листья складываются на ночь, а при освещении создают ощущение горящего дерева.

Это растение устойчиво и выносливо, с мощными корнями, растущими глубоко в землю. Оно быстро растёт в ширину и имеет мощный ствол. В России делоникс часто выращивают как комнатное растение или бонсай. Он требователен к освещению и нуждается в пространстве для роста.