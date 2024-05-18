Вкусный смузи с вишней, гранатовым соком и корицей: дети будут в восторге от такого напитка
Как приготовить вишнёвый смузи с гранатовым соком
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Гранатово-вишнёвый пунш — интересный вариант смузи. Этот полезный и вкусный напиток понравится и детям.
Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 1 чашка вишни
- 1/2 стакана йогурта (творога)
- 1 чайная ложка лимонного сока
- Щепотка соли
- 3/4 стакана гранатового сока
- 1 столовая ложка мёда
- Щепотка корицы
- Стакан кубиков льда
Приготовление
Смешайте в блендере все ингредиенты, включая вишню, гранатовый сок, мёд, лимонный сок, кубики льда и соль. Дайте ему немного постоять и подавайте охлаждённым. Бокал можно украсить вишней.
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