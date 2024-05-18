Вкусный смузи с вишней, гранатовым соком и корицей: дети будут в восторге от такого напитка

Как приготовить вишнёвый смузи с гранатовым соком

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Гранатово-вишнёвый пунш — интересный вариант смузи. Этот полезный и вкусный напиток понравится и детям.

Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1 чашка вишни

1/2 стакана йогурта (творога)

1 чайная ложка лимонного сока

Щепотка соли

3/4 стакана гранатового сока

1 столовая ложка мёда

Щепотка корицы

Стакан кубиков льда

Приготовление

Смешайте в блендере все ингредиенты, включая вишню, гранатовый сок, мёд, лимонный сок, кубики льда и соль. Дайте ему немного постоять и подавайте охлаждённым. Бокал можно украсить вишней.