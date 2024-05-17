Очень ароматный миндально-апельсиновый кекс, который не стыдно поставить и на праздничный стол: гости будут в восторге

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Миндально-апельсиновый кекс: готовим десерт дома

1:08
Еда

Миндально-апельсиновый кекс можно смело предлагать гостям, они будут в восторге от этого восхитительного десерта.

Миндально-апельсиновый кекс: готовим десерт дома
Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 250 г миндаля
  • 5 г разрыхлителя
  • 6 яиц
  • 45 г пшеничной муки
  • 250 г сахарной пудры
  • 2 апельсина

Приготовление

  1. Отварите апельсины в воде. Очистите и пюрируйте их блендером.
  2. Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте миндаль. Поджарьте его, после этого измельчите в кофемолке.
  3. Смешайте в миске муку, разрыхлитель и миндальный порошок. Миксером взбейте яйца и сахар.
  4. Сначала добавьте половину мучной смеси в яично-сахарную и хорошо перемешайте. Затем добавьте апельсиновое пюре и хорошо перемешайте его с остальным тестом. Наконец, добавьте оставшуюся мучную смесь и взбейте тесто до получения однородной массы.
  5. Вылейте смесь в форму для хлеба и выпекайте при температуре 170 градусов в течение 30 минут.
Сочный Апельсиновый Кекс!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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