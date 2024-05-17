Очень ароматный миндально-апельсиновый кекс, который не стыдно поставить и на праздничный стол: гости будут в восторге

Миндально-апельсиновый кекс: готовим десерт дома

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Миндально-апельсиновый кекс можно смело предлагать гостям, они будут в восторге от этого восхитительного десерта.

Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

250 г миндаля

5 г разрыхлителя

6 яиц

45 г пшеничной муки

250 г сахарной пудры

2 апельсина

Приготовление

Отварите апельсины в воде. Очистите и пюрируйте их блендером. Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте миндаль. Поджарьте его, после этого измельчите в кофемолке. Смешайте в миске муку, разрыхлитель и миндальный порошок. Миксером взбейте яйца и сахар. Сначала добавьте половину мучной смеси в яично-сахарную и хорошо перемешайте. Затем добавьте апельсиновое пюре и хорошо перемешайте его с остальным тестом. Наконец, добавьте оставшуюся мучную смесь и взбейте тесто до получения однородной массы. Вылейте смесь в форму для хлеба и выпекайте при температуре 170 градусов в течение 30 минут.