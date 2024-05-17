Очень ароматный миндально-апельсиновый кекс, который не стыдно поставить и на праздничный стол: гости будут в восторге

Миндально-апельсиновый кекс можно смело предлагать гостям, они будут в восторге от этого восхитительного десерта.
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Ингредиенты
250 г миндаля
5 г разрыхлителя
6 яиц
45 г пшеничной муки
250 г сахарной пудры
2 апельсина
Приготовление
Отварите апельсины в воде. Очистите и пюрируйте их блендером.
Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте миндаль. Поджарьте его, после этого измельчите в кофемолке.
Смешайте в миске муку, разрыхлитель и миндальный порошок. Миксером взбейте яйца и сахар.
Сначала добавьте половину мучной смеси в яично-сахарную и хорошо перемешайте. Затем добавьте апельсиновое пюре и хорошо перемешайте его с остальным тестом. Наконец, добавьте оставшуюся мучную смесь и взбейте тесто до получения однородной массы.
Вылейте смесь в форму для хлеба и выпекайте при температуре 170 градусов в течение 30 минут.
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