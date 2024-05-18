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Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле выросли на 2,8%

1:54
Авто

В апреле 2024 года в России продали 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 1,5% больше, чем в марте, и на 2,8% больше, чем в апреле 2023 года. Эти данные предоставлены аналитическим агентством "Автостат".

Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле выросли на 2,8%
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Лидером на российском рынке подержанных автомобилей по-прежнему остается LADA — в апреле россияне приобрели 127,3 тыс. таких машин. На втором месте расположилась Toyota с 52,6 тыс. проданных автомобилей, а в ТОП-5 также вошли Kia (29,1 тыс. ед.), Hyundai (27,3 тыс. ед.) и Nissan (24,1 тыс. ед.).

Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей в апреле стал седан LADA-2107 ("семёрка"), который удерживает лидерство третий месяц подряд. На втором месте находится хэтчбек LADA-2114 "Самара-2" (10,8 тыс. ед.).

Третье и четвертое места заняли Kia Rio (10,3 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (10 тыс. ед.), а замыкает пятерку лидеров Ford Focus, подержанные экземпляры которого нашли 9,2 тыс. новых владельцев в апреле.

Всего за первые четыре месяца 2024 года россияне купили 1 млн 735,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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