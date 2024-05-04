Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"

Ирина Салтыкова похвасталась красивой дочерью

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стройная и моложавая певица Ирина Салтыкова опубликовала фото с дочерью.

Фото: https://www.instagram.com/irinasaltykova_official by Инстаграм Ирины Салтыковой is licensed under public domain

57-летняя певица Ирина Салтыкова опубликовала в своём "Инстаграме*" фото с наследницей. 36-летняя Алиса — единственный ребёнок звезды 90-х. Она проживает в Лондоне. Девушка пока не замужем и без детей.

"Счастье", — подписала фото Ирина.

Подписчики Салтыковой похвалили маму и дочь за красоту.

"Да, Салтыкова старшая в прекрасной форме"; "Очень красивые мама и дочка! И видно сразу сильная любовь друг к другу и тесная связь матери и дочери"; "Алиса пусть не обижается, но мама моложе и шикарнее дочери", — писали фолловеры под постом артистки.

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