Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"

Стройная и моложавая певица Ирина Салтыкова опубликовала фото с дочерью.
57-летняя певица Ирина Салтыкова опубликовала в своём "Инстаграме*" фото с наследницей. 36-летняя Алиса — единственный ребёнок звезды 90-х. Она проживает в Лондоне. Девушка пока не замужем и без детей.
"Счастье", — подписала фото Ирина.
Подписчики Салтыковой похвалили маму и дочь за красоту.
"Да, Салтыкова старшая в прекрасной форме";
"Очень красивые мама и дочка! И видно сразу сильная любовь друг к другу и тесная связь матери и дочери";
"Алиса пусть не обижается, но мама моложе и шикарнее дочери", — писали фолловеры под постом артистки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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