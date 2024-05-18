Диетолог рассказала, какие анализы нужно сдать перед тем, как приступить к снижению веса

Диетолог объяснила, какие анализы помогут начать правильно худеть

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Денисова перечислила анализы, которые нужно сдать прежде чем изнурять себя диетами и физическими упражнениями.

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Эксперт советует перед началом похудения сдать все необходимые анализы. Она рекомендует при лишнем весе сдать анализ крови на креатинин, АСТ, АЛТ, кальций, альбумин, билирубин, ферритин, витамин D.

Ранее диетолог Екатерина Казачкова рассказала, что лишний вес влияет на потребность организма в различных витаминах.

Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" рекомендует проверить также уровень глюкозы и гемоглобина.

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