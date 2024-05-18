Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наташу Королёву захейтили украинские подписчики
Переговоры Volkswagen и Renault о совместной разработке бюджетного электрокара Twingo
Почему стоит посадить злаки
Учёные объяснили, что органы донора меняют привычки реципиента из-за гормонов
Учёные назвали неправильное питание одной из причин смертей от болезней сердца
Актриса Поплавская осудила артистов вечеринки Ивлеевой за возвращение в эфир
Предпродажный ремонт квартиры способствует повышению её стоимости на 7-10%
Кофе по-карибски: помогает проснуться утром и дарит бодрость на весь день
Стали известны лживые мифы о домашних животных
Диетолог рассказала, какие анализы нужно сдать перед тем, как приступить к снижению веса

Диетолог объяснила, какие анализы помогут начать правильно худеть

0:44
Здоровье

Врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Денисова перечислила анализы, которые нужно сдать прежде чем изнурять себя диетами и физическими упражнениями.

Диетолог объяснила, какие анализы помогут начать правильно худеть
Фото: dvidshub.net by Фил Санкел is licensed under public domain

Эксперт советует перед началом похудения сдать все необходимые анализы. Она рекомендует при лишнем весе сдать анализ крови на креатинин, АСТ, АЛТ, кальций, альбумин, билирубин, ферритин, витамин D.

Ранее диетолог Екатерина Казачкова рассказала, что лишний вес влияет на потребность организма в различных витаминах.

Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" рекомендует проверить также уровень глюкозы и гемоглобина.

Почему я не могу похудеть или какие сдать анализы, если не получается похудеть
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев Киевский режим больше не считает Украину своей Родиной Дмитрий Плотников
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Последние материалы
Стали известны лживые мифы о домашних животных
Дерматовенеролог объяснила, в каких местах нельзя делать тату
Диетолог объяснила, какие анализы помогут начать правильно худеть
Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением
Гидов без аттестации будут штрафовать на 500 рублей
Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос
Эксперты ответили, где разместить кошачий лоток
Почему не рекомендуется спать с мокрыми волосами
Mercedes-Benz объявляет о масштабной отзывной кампании моделей EQB
Избавляемся от проволочников с помощью приманки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников