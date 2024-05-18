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Бодрящий кофе по-карибски: будит утром ароматами цитрусов, гвоздики, корицы и ванили

Кофе по-карибски: помогает проснуться утром и дарит бодрость на весь день

1:36
Еда

Разбудите свой вкус и энергию с помощью оригинального и бодрящего кофе по-карибски. Этот напиток, придуманный на живописных Карибских островах, обладает ярким и уникальным вкусом, а его аромат просто завораживает. Сочетание свежих цитрусовых акцентов с ароматными пряностями создает идеальный напиток для начала дня или подъема духа в любое время.

Кофе по-карибски: помогает проснуться утром и дарит бодрость на весь день
Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0

Для приготовления кофе по-карибски вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 120 мл крепкого кофе,

— 1/4 чайной ложки корицы,

— 0,5 чайной ложки ванилина,

— 0,5 чайной ложки тёртой цедры апельсина или лимона,

— 1/3 чайной ложки молотой гвоздики.

Приготовление

  1. Сначала приготовьте крепкий кофе, используя сорт кофе, который вам нравится. Рекомендуется выбрать кофе с насыщенным вкусом, чтобы он хорошо сочетался с пряностями и цитрусовой цедрой.
  2. Затем добавьте в кофе корицу, ванилин и молотую гвоздику, чтобы напиток приобрел яркий и ароматный вкус. После этого положите в кофе немного тёртой цедры апельсина или лимона, чтобы добавить свежести и яркости.
  3. Перед подачей рекомендуется процедить кофе, чтобы исключить наличие осадка пряностей.

Вот и всё! Ваш бодрящий кофе по-Карибски готов. Насладитесь этим необычным напитком, который даст вам заряд энергии и освежающий вкус и поможет начать день с новыми силами.

Кофе по-карибски. Рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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