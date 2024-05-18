Бодрящий кофе по-карибски: будит утром ароматами цитрусов, гвоздики, корицы и ванили

Разбудите свой вкус и энергию с помощью оригинального и бодрящего кофе по-карибски. Этот напиток, придуманный на живописных Карибских островах, обладает ярким и уникальным вкусом, а его аромат просто завораживает. Сочетание свежих цитрусовых акцентов с ароматными пряностями создает идеальный напиток для начала дня или подъема духа в любое время.
Для приготовления кофе по-карибски вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 120 мл крепкого кофе,
— 1/4 чайной ложки корицы,
— 0,5 чайной ложки ванилина,
— 0,5 чайной ложки тёртой цедры апельсина или лимона,
— 1/3 чайной ложки молотой гвоздики.
Приготовление
Вот и всё! Ваш бодрящий кофе по-Карибски готов. Насладитесь этим необычным напитком, который даст вам заряд энергии и освежающий вкус и поможет начать день с новыми силами.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.