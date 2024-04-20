Ароматный кофе мокко с корицей: как правильно приготовить дома. Получится вкуснее, чем в кофейне

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Как приготовить кофе мокко с корицей

Еда

Этот рецепт сочетает в себе три ароматных ингредиента: кофе, корицу и какао. Приготовьте себе вкусный мокко с корицей.

Как приготовить кофе мокко с корицей
Фото: unsplash.com by freddie marriage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты 

  • 1 чашка молока,
  • 1/3 чашки зёрен молотого кофе (не используйте гранулы растворимого кофе),
  • 2–3 столовые ложки сахара,
  • 2 столовые ложки какао-порошка,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 3/4 чайной ложки молотой корицы,
  • 4 палочки корицы,
  • взбитые сливки (по желанию).

Приготовление

  1. В кофеварке смешайте кофе и молотую корицу. Приготовьте четыре чашки напитка.
  2. Соедините в кастрюле молоко, сахар, какао и ваниль. Готовьте на среднем или слабом огне около 5-7 минут, пока не появятся маленькие пузырьки, время от времени помешивайте. Не кипятите смесь.
  3. Разлейте горячую молочную смесь по четырём кофейным чашкам, затем добавьте кофе с корицей. Перед подачей украсьте палочками корицы и взбитыми сливками.
Мокко с корицей и взбитыми сливками
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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