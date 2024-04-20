Ароматный кофе мокко с корицей: как правильно приготовить дома. Получится вкуснее, чем в кофейне

Как приготовить кофе мокко с корицей

Этот рецепт сочетает в себе три ароматных ингредиента: кофе, корицу и какао. Приготовьте себе вкусный мокко с корицей.

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Ингредиенты

1 чашка молока,

1/3 чашки зёрен молотого кофе (не используйте гранулы растворимого кофе),

2–3 столовые ложки сахара,

2 столовые ложки какао-порошка,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

3/4 чайной ложки молотой корицы,

4 палочки корицы,

взбитые сливки (по желанию).

Приготовление

В кофеварке смешайте кофе и молотую корицу. Приготовьте четыре чашки напитка. Соедините в кастрюле молоко, сахар, какао и ваниль. Готовьте на среднем или слабом огне около 5-7 минут, пока не появятся маленькие пузырьки, время от времени помешивайте. Не кипятите смесь. Разлейте горячую молочную смесь по четырём кофейным чашкам, затем добавьте кофе с корицей. Перед подачей украсьте палочками корицы и взбитыми сливками.