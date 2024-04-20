Ароматный кофе мокко с корицей: как правильно приготовить дома. Получится вкуснее, чем в кофейне
Как приготовить кофе мокко с корицей
Этот рецепт сочетает в себе три ароматных ингредиента: кофе, корицу и какао. Приготовьте себе вкусный мокко с корицей.
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Ингредиенты
- 1 чашка молока,
- 1/3 чашки зёрен молотого кофе (не используйте гранулы растворимого кофе),
- 2–3 столовые ложки сахара,
- 2 столовые ложки какао-порошка,
- 1 чайная ложка ванильного экстракта,
- 3/4 чайной ложки молотой корицы,
- 4 палочки корицы,
- взбитые сливки (по желанию).
Приготовление
- В кофеварке смешайте кофе и молотую корицу. Приготовьте четыре чашки напитка.
- Соедините в кастрюле молоко, сахар, какао и ваниль. Готовьте на среднем или слабом огне около 5-7 минут, пока не появятся маленькие пузырьки, время от времени помешивайте. Не кипятите смесь.
- Разлейте горячую молочную смесь по четырём кофейным чашкам, затем добавьте кофе с корицей. Перед подачей украсьте палочками корицы и взбитыми сливками.
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Мокко с корицей и взбитыми сливками
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру