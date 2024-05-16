Раскрыт секрет, как продать квартиру быстрее и дороже — квадратные метры вырастут в цене на 10%

Предпродажный ремонт квартиры способствует повышению её стоимости на 7-10%, подсчитали в аналитическом центре Est-a-Tet. С материалами ознакомилась "Лента.ру".
"Используя не самые дорогие дизайнерские решения, можно придать объекту современный вид и увеличить стоимость квартиры при продаже на 7-10", — сказано в них.
Авторы исследования советуют максимально нейтральный вариант ремонта в сдержанных тонах. Он, по их мнению, выделит квартиру среди аналогичных предложений и ускорит её продажу.
Нужно только учесть исходное состояние жилплощади, иначе расходы на ремонт сделают его невыгодным, предупреждают они. "Главное — выстроить экономику, чтобы затраты не оказались выше суммы, на которую планируется повысить цену", — заключается в документе.
Особенно теперь, когда ремонт подорожал и делать его стало почти некому.
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