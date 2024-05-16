Раскрыт секрет, как продать квартиру быстрее и дороже — квадратные метры вырастут в цене на 10%

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Предпродажный ремонт квартиры способствует повышению её стоимости на 7-10%

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Предпродажный ремонт квартиры способствует повышению её стоимости на 7-10%, подсчитали в аналитическом центре Est-a-Tet. С материалами ознакомилась "Лента.ру".

Фото: ГЖИ МО is licensed under Public domain

"Используя не самые дорогие дизайнерские решения, можно придать объекту современный вид и увеличить стоимость квартиры при продаже на 7-10", — сказано в них.

Авторы исследования советуют максимально нейтральный вариант ремонта в сдержанных тонах. Он, по их мнению, выделит квартиру среди аналогичных предложений и ускорит её продажу.

Нужно только учесть исходное состояние жилплощади, иначе расходы на ремонт сделают его невыгодным, предупреждают они. "Главное — выстроить экономику, чтобы затраты не оказались выше суммы, на которую планируется повысить цену", — заключается в документе.

Особенно теперь, когда ремонт подорожал и делать его стало почти некому.