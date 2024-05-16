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Предсказано сильное подорожание ремонта жилья из-за катастрофической нехватки рабочих рук

Эксперт стройотрасли предупредил о дефиците ремонтных бригад этим летом

1:27
Недвижимость » Ремонт

Этим летом сильно подорожает ремонт жилья, предрёк эксперт в сфере жилищного строительства Денис Главинский. Он объяснил aif.ru причины.

Эксперт стройотрасли предупредил о дефиците ремонтных бригад этим летом
Фото: Flickr by liz west is licensed under CC BY 2.0

Главная — даже не сезонный тренд (хотя и он вносит свою лепту), а катастрофическая нехватка рабочих рук.

"Не хватает буквально всех, кто задействован в ремонте: от электриков и штукатуров-маляров до сантехников. Инженерно-технических кадров мало, не хватает специалистов в контролирующих областях, также нужны узкоспециализированные эксперты", — констатировал Главинский.

Остались либо ремонтники, уровень профессионального мастерства которых не выдерживает никакой критики, либо квалифицированные работники, считающие возможным непомерно взвинтить цены в сложившихся условиях.

"Поэтому если человек собирается строить дом или делать ремонт, то искать бригаду нужно минимум за полгода", — посоветовал эксперт.

Подорожали и стройматериалы — в основном из-за ослабления рубля и прекращения поставок из-за рубежа.

По данным INFOLine, рост цен за год составил:

  • на сухие смеси — на 15-20%,
  • на лакокрасочные материалы — до 30,5%,
  • на метизы — на 18-28%,
  • на сантехнику — на 7,7%,
  • на двери — на 5%,
  • на керамическую плитку — на 4,7%.
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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