Предсказано сильное подорожание ремонта жилья из-за катастрофической нехватки рабочих рук

Этим летом сильно подорожает ремонт жилья, предрёк эксперт в сфере жилищного строительства Денис Главинский. Он объяснил aif.ru причины.
Главная — даже не сезонный тренд (хотя и он вносит свою лепту), а катастрофическая нехватка рабочих рук.
"Не хватает буквально всех, кто задействован в ремонте: от электриков и штукатуров-маляров до сантехников. Инженерно-технических кадров мало, не хватает специалистов в контролирующих областях, также нужны узкоспециализированные эксперты", — констатировал Главинский.
Остались либо ремонтники, уровень профессионального мастерства которых не выдерживает никакой критики, либо квалифицированные работники, считающие возможным непомерно взвинтить цены в сложившихся условиях.
"Поэтому если человек собирается строить дом или делать ремонт, то искать бригаду нужно минимум за полгода", — посоветовал эксперт.
Подорожали и стройматериалы — в основном из-за ослабления рубля и прекращения поставок из-за рубежа.
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