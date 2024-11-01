Четверть кода Google теперь создается искусственным интеллектом

Google заявил, что четверть нового кода компании теперь генерируется искусственным интеллектом.
На недавней конференции главный исполнительный директор Сундар Пичаи отметил, что ИИ значительно ускоряет разработку программного обеспечения, освобождая инженеров для более стратегической работы.
В то же время Пичаи подчеркнул, что каждый фрагмент кода, созданный искусственным интеллектом, проходит проверку и доработку инженерами, что позволяет избежать типичных ошибок и нарушений авторских прав, которые ИИ может допустить.
Несмотря на обещания ускорения процессов, использование ИИ в программировании не обходится без проблем. В случае некорректных решений и ошибок инженерам приходится вручную устранять сбои и адаптировать код. Это вызывает споры о том, стоит ли доверять ИИ создание кода или же позволить разработчикам самим вести полный процесс написания, чтобы избежать лишних затрат времени на исправление и отладку.
Google LLC (МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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