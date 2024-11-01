Четверть кода Google теперь создается искусственным интеллектом

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Google заявил, что четверть нового кода компании теперь генерируется искусственным интеллектом.

Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, CC BY-SA 3.0

На недавней конференции главный исполнительный директор Сундар Пичаи отметил, что ИИ значительно ускоряет разработку программного обеспечения, освобождая инженеров для более стратегической работы.

В то же время Пичаи подчеркнул, что каждый фрагмент кода, созданный искусственным интеллектом, проходит проверку и доработку инженерами, что позволяет избежать типичных ошибок и нарушений авторских прав, которые ИИ может допустить.

Несмотря на обещания ускорения процессов, использование ИИ в программировании не обходится без проблем. В случае некорректных решений и ошибок инженерам приходится вручную устранять сбои и адаптировать код. Это вызывает споры о том, стоит ли доверять ИИ создание кода или же позволить разработчикам самим вести полный процесс написания, чтобы избежать лишних затрат времени на исправление и отладку.

Уточнения

Google LLC ( МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

