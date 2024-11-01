Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать домашнюю выпечку менее калорийной?
Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки
Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд
Модные оттенки осени: какие тени выбрать для стильного макияжа?
Чудо-паста из детства: рецепт и польза пасты Амосова
Найден способ продлить жизнь онкобольным курильщикам на два года

Четверть кода Google теперь создается искусственным интеллектом

1:04
Наука

Google заявил, что четверть нового кода компании теперь генерируется искусственным интеллектом.

Четверть кода Google теперь создается искусственным интеллектом
Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, CC BY-SA 3.0

На недавней конференции главный исполнительный директор Сундар Пичаи отметил, что ИИ значительно ускоряет разработку программного обеспечения, освобождая инженеров для более стратегической работы.

В то же время Пичаи подчеркнул, что каждый фрагмент кода, созданный искусственным интеллектом, проходит проверку и доработку инженерами, что позволяет избежать типичных ошибок и нарушений авторских прав, которые ИИ может допустить.

Несмотря на обещания ускорения процессов, использование ИИ в программировании не обходится без проблем. В случае некорректных решений и ошибок инженерам приходится вручную устранять сбои и адаптировать код. Это вызывает споры о том, стоит ли доверять ИИ создание кода или же позволить разработчикам самим вести полный процесс написания, чтобы избежать лишних затрат времени на исправление и отладку.

Уточнения

Google LLC (МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми
Домашние животные
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми Аудио 
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Домашние животные
Эксперты назвали три самые умные породы кошек Аудио 
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Садоводство, цветоводство
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки
Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд
Модные оттенки осени: какие тени выбрать для стильного макияжа?
Чудо-паста из детства: рецепт и польза пасты Амосова
Найден способ продлить жизнь онкобольным курильщикам на два года
Четверть кода Google теперь создается искусственным интеллектом
Банк России опроверг слухи о покупке валютной биржи в Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.