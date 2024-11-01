Чудо-паста из детства: рецепт и польза пасты Амосова

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Считается, что всего 1-2 ложки этой пасты помогают значительно укрепить здоровье. Этот "чудо-десерт" многим знаком с детства, а терапевт Наталья Гуторова напомнила его рецепт.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Пасту создал известный советский кардиохирург и приверженец здорового образа жизни Николай Амосов. Как рассказала Гуторова, приготовить пасту дома совсем несложно. Для этого потребуется промыть сухофрукты (инжир, курагу, изюм и другие), орехи и лимоны, затем измельчить их в блендере или мясорубке до однородной массы и смешать с медом. Готовую пасту храните в стеклянной банке в холодильнике.

Пасту Амосова рекомендуют принимать по 1-2 ложки в день. Она насыщает организм натуральными сахарами, омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами и клетчаткой, благодаря чему поддерживает энергию до вечера, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает работу мозга, повышает иммунитет и нормализует пищеварение.

Паста подходит почти всем — от детей до пожилых людей, а также тем, кто ведет сидячий образ жизни или активно занимается спортом. Исключение составляют люди с аллергией на её ингредиенты, диабетом или острыми проблемами с желудком.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).



