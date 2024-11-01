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Чикаго — город, где крысы правят балом уже десять лет

1:03
Туризм

Чикаго возглавил список самых крысиных городов за последние десять лет, сообщает Zero Hedge.

Чикаго — город, где крысы правят балом уже десять лет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Компания Orkin опубликовала список самых крысиных городов Америки.

Чикаго занимает первое место в списке 10 лет подряд. Изобилие переулков в Чикаго обеспечивает грызунам укрытия и пищу. Грызуны также любят зарываться в норы под путями метро и вокруг подземных труб.

После Чикаго на втором месте оказался Лос-Анджелес, на третьем — Нью-Йорк, на четвёртом — Сан-Франциско, на пятом — Вашингтон, округ Колумбия, на шестом — Денвер, на седьмом — Филадельфия, на восьмом — Детройт, на девятом — Балтимор, на десятом — Кливленд.

Радикальные прогрессивные активисты управляют многими из этих городов, что приводит к проблемам с крысами и преступностью.

Orkin предупреждает о серьезной проблеме с крысами для миллионов домовладельцев осенью. Крысы могут прогрызать стены и трубопроводы, а также передавать болезни людям.

Уточнения

Чика́го — самый населённый город штата Иллинойс и третий по населению город в Соединённых Штатах.

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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