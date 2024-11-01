Археологи нашли древнейший храм в Израиле с ритуальными артефактами

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В ходе археологических раскопок близ Бейт-Шемеша, Израиль, Управление древностей Израиля обнаружило поселение Хурват-Хушам возрастом 5000 лет, позволяющее изучить истоки урбанизации.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Здесь был найден храм раннего бронзового века, возможно, служивший ритуальным центром. Внутри храма сохранилось около 40 ритуальных сосудов, оставленных в местах своего первоначального расположения. Эти сосуды, вероятно, использовались в церемониальных целях, что подчеркивает символическое значение места.

Археологи отмечают, что перед заброшенностью здания, возможно, произошло драматическое событие, о чем свидетельствуют опрокинутые сосуды и следы огня. Уникальная по размеру и конструкции структура с толстыми стенами и скамьями могла служить первым общественным зданием Израиля.

Вблизи храма обнаружена площадка с вертикальными камнями, которая, по мнению исследователей, использовалась для ритуалов под открытым небом до возведения храма. Этот комплекс отразил переход от сельского к раннему городскому укладу. Археологи также нашли старейшие керамические печи, что говорит о развитии ремесленного производства и социальных изменений.

В конечном итоге, Хурват-Хушам стал частью процесса, ведущего к основанию первых крупных городов с организованными общественными структурами и специализацией труда.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.



Артефакт (неологизм, от лат. ars — искусство + лат. factus — сделанный, то есть «сделанный по законам искусства») — продукт творческой деятельности человека.

