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Объём внешней торговли России преодолеет исторический рубеж

0:54
Экономика

Объем внешней торговли России по итогам 2024 года может превысить $700 млрд и достигнуть 1 млрд тонн, заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин в интервью RT.

Объём внешней торговли России преодолеет исторический рубеж
Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

По словам Ивина, несмотря на санкции, Россия успешно адаптировала свою логистику и финансовую систему, что позволило наладить экономические связи и укрепить внешнеэкономическую деятельность.

Основными партнерами России в настоящее время являются Китай, Индия, Турция и страны ЕАЭС, с которыми налажено продуктивное сотрудничество в рамках новых логистических цепочек.

Совокупный объем экспорта и импорта продолжает стабильно расти благодаря развитию торговых и финансовых механизмов, что способствует укреплению внешней экономики страны и дальнейшему росту показателей в этой сфере.

Уточнения

Междунаро́дная торго́вля — система международных товарно-денежных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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