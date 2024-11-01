Объем внешней торговли России по итогам 2024 года может превысить $700 млрд и достигнуть 1 млрд тонн, заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин в интервью RT.
По словам Ивина, несмотря на санкции, Россия успешно адаптировала свою логистику и финансовую систему, что позволило наладить экономические связи и укрепить внешнеэкономическую деятельность.
Основными партнерами России в настоящее время являются Китай, Индия, Турция и страны ЕАЭС, с которыми налажено продуктивное сотрудничество в рамках новых логистических цепочек.
Совокупный объем экспорта и импорта продолжает стабильно расти благодаря развитию торговых и финансовых механизмов, что способствует укреплению внешней экономики страны и дальнейшему росту показателей в этой сфере.
Междунаро́дная торго́вля — система международных товарно-денежных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира.
Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.