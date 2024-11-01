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Недорогой седан из Китая — Volkswagen Lavida XR — теперь можно купить в России

1:06
Авто

В России начали продавать новый недорогой седан из Китая — Volkswagen Lavida XR. Этот автомобиль появился на рынке Поднебесной весной прошлого года.

Недорогой седан из Китая — Volkswagen Lavida XR — теперь можно купить в России
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

По данным "Автоновостей дня", цены на него на одном из популярных классифайдов стартуют от 2 185 000 рублей. За эти деньги компания из Москвы готова привезти под заказ новую модель Lavida XR 2024 года выпуска в базовой комплектации. Даже в ней есть всё необходимое: мультимедийная система с большим сенсорным экраном, цифровая приборная панель, кондиционер и мультифункциональный руль.

В Кирове эта же модель стоит 2 650 000 рублей. Здесь автомобиль дополнительно оснащён кондиционером, электрорегулировкой и обогревом зеркал, медиасистемой с крупным тачскрином, цифровой приборной панелью, электрохромным внутренним зеркалом заднего вида, круиз-контролем, а также светодиодными фарами и фонарями.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона.

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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