Недорогой седан из Китая — Volkswagen Lavida XR — теперь можно купить в России

В России начали продавать новый недорогой седан из Китая — Volkswagen Lavida XR. Этот автомобиль появился на рынке Поднебесной весной прошлого года.
По данным "Автоновостей дня", цены на него на одном из популярных классифайдов стартуют от 2 185 000 рублей. За эти деньги компания из Москвы готова привезти под заказ новую модель Lavida XR 2024 года выпуска в базовой комплектации. Даже в ней есть всё необходимое: мультимедийная система с большим сенсорным экраном, цифровая приборная панель, кондиционер и мультифункциональный руль.
В Кирове эта же модель стоит 2 650 000 рублей. Здесь автомобиль дополнительно оснащён кондиционером, электрорегулировкой и обогревом зеркал, медиасистемой с крупным тачскрином, цифровой приборной панелью, электрохромным внутренним зеркалом заднего вида, круиз-контролем, а также светодиодными фарами и фонарями.
Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
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