Банк России опроверг слухи о покупке валютной биржи в Петербурге

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк опроверг информацию о покупке Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ).

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора, ЦБ не предпринимал попыток увеличить свою долю в компании.

На текущий момент Банк России сохраняет 8,9% уставного капитала биржи, оставаясь акционером СПВБ с 2002 года. Однако Frank Media распространил новость о якобы состоявшейся покупке биржи Центральным Банком, ссылаясь на планы по превращению СПВБ в полноценную торговую платформу для операций с иностранной валютой.

Центробанк подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности и что изменения в структуре собственности СПВБ не планируются. Регулятор заверил, что никаких официальных действий, направленных на покупку или усиление контроля над СПВБ, не предпринималось.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.