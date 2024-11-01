Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваши волосы сыпятся: что влияет на здоровье шевелюры
Столичный отдых: что нужно знать о бронировании на праздники
Как сделать домашнюю выпечку менее калорийной?
Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки
Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд
Модные оттенки осени: какие тени выбрать для стильного макияжа?

Зарплата сотрудников левых ИП Блиновской доходила до четырёх миллионов рублей

1:05
Шоу-бизнес

Елена Блиновская платила блогерам как минимум полмиллиона, чтобы раскрутить "Марафон желаний". В начале карьеры она заплатила Виктории Боне около полумиллиона, а Надин Серовски — уже 800 тысяч.

Зарплата сотрудников левых ИП Блиновской доходила до четырёх миллионов рублей
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

Блиновская прошла тренинг по желаниям в середине нулевых, а потом придумала свой марафон в 2017 году. По словам её бывших сотрудников, когда дело пошло в гору, она наняла команду, чтобы сделать свой инфопродукт узнаваемым. В том числе менеджера по работе с блогерами, который искал медийных персон для постов и продвижения.

С блогерами-юрлицами заключали договор, но, как говорят бывшие участники команды Блиновской, все деньги шли через сторонние ИП, которые были оформлены на её сотрудников. Им переводили деньги за размещение постов "Марафона желаний".

Если сумма была небольшой, переводили на карту блогера без договора. Зарплата сотрудников, на которых оформляли ИП, могла доходить до четырёх миллионов рублей.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Новости спорта
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы Аудио 
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Еда и рецепты
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки
Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд
Модные оттенки осени: какие тени выбрать для стильного макияжа?
Чудо-паста из детства: рецепт и польза пасты Амосова
Найден способ продлить жизнь онкобольным курильщикам на два года
Четверть кода Google теперь создается искусственным интеллектом
Банк России опроверг слухи о покупке валютной биржи в Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.