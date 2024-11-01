Зарплата сотрудников левых ИП Блиновской доходила до четырёх миллионов рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Блиновская платила блогерам как минимум полмиллиона, чтобы раскрутить "Марафон желаний". В начале карьеры она заплатила Виктории Боне около полумиллиона, а Надин Серовски — уже 800 тысяч.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

Блиновская прошла тренинг по желаниям в середине нулевых, а потом придумала свой марафон в 2017 году. По словам её бывших сотрудников, когда дело пошло в гору, она наняла команду, чтобы сделать свой инфопродукт узнаваемым. В том числе менеджера по работе с блогерами, который искал медийных персон для постов и продвижения.

С блогерами-юрлицами заключали договор, но, как говорят бывшие участники команды Блиновской, все деньги шли через сторонние ИП, которые были оформлены на её сотрудников. Им переводили деньги за размещение постов "Марафона желаний".

Если сумма была небольшой, переводили на карту блогера без договора. Зарплата сотрудников, на которых оформляли ИП, могла доходить до четырёх миллионов рублей.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.