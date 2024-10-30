Эксперты назвали три самые умные породы кошек

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эксперты выделили три породы кошек, которые считаются самыми умными в мире и не уступают в этом плане знаменитым сиамским кошкам.

Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Эти породы отличает высокий интеллект, схожий с собачьим, что делает их способными к дрессировке и проявлению преданности.

Абиссинцы

Абиссинские кошки — настоящие интеллектуалы мира животных. Они не только умны, но и обладают характером, указывающим на осознание собственного превосходства. Эту породу трудно удержать в заперти, и она предпочитает независимость.

Бенгальские кошки

В отличие от абиссинцев, бенгальские коты более покладисты и поддаются дрессировке, охотно выполняя команды. Внешне это кошки, но по характеру напоминают собак.

Бирманские кошки

Бирманские кошки не только умны, но и преданы своим владельцам. Они очень ласковы, обожают внимание и любят проводить время, свёрнувшись на коленях у хозяина.

Сиамские кошки, получившие в этом рейтинге лишь четвёртое место, также умны и преданны, но требуют больше внимания и заботы для развития этих качеств. Они известны своей «разговорчивостью» и уникальными звуками, которыми часто общаются с хозяевами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

