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Как бороться с пигментацией: создаем осветляющую маску для лица в домашних условиях

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Пигментация на лице — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие. Она может быть вызвана различными факторами: солнечными лучами, гормональными изменениями или возрастом. Однако существуют натуральные средства, которые могут помочь осветлить кожу и уменьшить пигментные пятна. Рассмотрим простой и эффективный рецепт маски для лица, способной справиться с этой проблемой.

Как бороться с пигментацией: создаем осветляющую маску для лица в домашних условиях
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Необходимые ингредиенты

  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка йогурта или сметаны
  • 1 чайная ложка куркумы (по желанию)

Способ приготовления и применения

В небольшой миске тщательно объедините мёд, лимонный сок и йогурт. Если вы хотите усилить осветляющий эффект, добавьте куркуму. Эта специя известна своими антиоксидантными свойствами и может помочь в борьбе с пигментацией.

Перед использованием обязательно очистите кожу лица. Нанесите приготовленную маску равномерным слоем, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 15-20 минут. За это время маска хорошо впитается и начнет действовать. После истечения времени смойте маску теплой водой, мягко массируя кожу для лучшего очищения.

Рекомендации

Используйте эту маску 1-2 раза в неделю для достижения наилучших результатов. Лимонный сок может сделать вашу кожу чувствительной к солнцу, поэтому не забывайте наносить солнцезащитный крем на протяжении дня.

С помощью этой натуральной маски вы сможете значительно улучшить цвет лица и уменьшить пигментацию, возвращая коже свежесть и сияние.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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