Найден способ продлить жизнь онкобольным курильщикам на два года

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские ученые из Техасского университета выявили значительное снижение риска смертности у онкологических пациентов, отказавшихся от курения после постановки диагноза.

Фото: freepik.com by prostooleh

В ходе исследования, проведенного в Онкологическом центре имени Андерсона в Хьюстоне, специалисты наблюдали за 4,5 тысячи пациентами с различными формами злокачественных опухолей в период с 2006 по 2022 год. Все участники прошли курс терапии для преодоления никотиновой зависимости.

Результаты показали, что отказ от курения позволил снизить вероятность летального исхода на 16-26%, что, по расчетам, продлило жизнь пациентов в среднем на два года.

Ученые отметили, что чем быстрее пациент отказывался от табака, тем сильнее проявлялся положительный эффект.

Исследователи разделили пациентов на группы в зависимости от времени, когда они перестали курить, и сопоставили полученные данные с частотой смертности от всех причин. По оценкам специалистов, примерно 40% участников смогли справиться с зависимостью в течение нескольких месяцев или лет после диагностирования рака, что существенно повысило их шансы на выживание.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.



Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

