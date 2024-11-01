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В Нью-Йорке работники смогут брать больничный по уходу за питомцем

Зоосфера

Член городского совета Шон Абреу представил законопроект, который обяжет работодателей предоставлять своим сотрудникам больничный по уходу за домашними или служебными животными.

В Нью-Йорке работники смогут брать больничный по уходу за питомцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Забота о здоровье наших питомцев способствует сохранению нашего здоровья", — подчеркнул Шон Абреу.

Законопроект предусматривает, что жители Нью-Йорка смогут брать больничный по уходу за животным, чтобы отвезти его в ветеринарную клинику, позаботиться о нём во время болезни или после операции.

Автор законопроекта ссылается на исследование, которое доказывает, что наличие домашнего животного помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.

Уточнения

Нью-Йо́рк — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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