В Нью-Йорке работники смогут брать больничный по уходу за питомцем

Член городского совета Шон Абреу представил законопроект, который обяжет работодателей предоставлять своим сотрудникам больничный по уходу за домашними или служебными животными.

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"Забота о здоровье наших питомцев способствует сохранению нашего здоровья", — подчеркнул Шон Абреу.

Законопроект предусматривает, что жители Нью-Йорка смогут брать больничный по уходу за животным, чтобы отвезти его в ветеринарную клинику, позаботиться о нём во время болезни или после операции.

Автор законопроекта ссылается на исследование, которое доказывает, что наличие домашнего животного помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.

Уточнения

Нью-Йо́рк — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира.

