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Александр Кокорин забил впервые с августа

0:58
Спорт

"Арис" одержал крупную победу над АСИЛом в выездном матче 1/16 финала Кубка Кипра.

Александр Кокорин забил впервые с августа
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Игра, состоявшаяся в Лиси, завершилась уверенной победой "Ариса" со счётом 6:1. Один из голов команды забил российский нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле в роли капитана. Он отличился на 34-й минуте, увеличив счёт до 4:0.

В этом сезоне форвард провёл пять матчей, и этот гол стал для него вторым. Ранее Кокорин забил 24 августа.

В России Кокорин играл за такие клубы, как "Динамо", "Анжи", "Зенит", "Сочи" и "Спартак". В 2021 году он подписал контракт с итальянской "Фиорентиной", однако редко появлялся в основном составе. Летом 2022 года Кокорин на правах аренды перешёл в кипрский "Арис".

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Коко́рин (фамилия при рождении — Карташо́в; род. 19 марта 1991, Валуйки, Белгородская область) — российский футболист, нападающий кипрского «Ариса». 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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