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Выбираем лук для хранения: какие сорта продержатся до весны

3:08
Садоводство

Как правильно хранить лук, чтобы запастись витаминами на зиму? Проблема сохранности лука, выращенного с любовью, часто стоит особенно остро в зимний сезон. Практика показывает, что для длительного хранения подходит не любой лук — одни сорта переносят холод лучше, другие быстрее портятся. Но среди множества рекомендаций опытных садоводов можно выделить несколько универсальных советов, которые помогут сохранить урожай до весны.

Выбираем лук для хранения: какие сорта продержатся до весны
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Какой лук хранится лучше

Самым стойким оказывается привычный желтый лук — благодаря плотной шелухе и высокому содержанию эфирных масел он сохраняется дольше. Напротив, красный и белый лук чувствительны к низким температурам и больше подвержены гниению. Также заметно, что острые сорта, которые заставляют слезы литься ручьем, менее подвержены болезням, чем сладкие, благодаря более прочной шелухе.

Как подготовить лук к хранению

Правильная подготовка — половина успеха. Лук сначала нужно тщательно просушить на солнце или на чердаке. Важно, чтобы луковицы были сухими, без видимых повреждений и признаков гниения, твердыми и в шелухе. Особенное внимание стоит уделить просушке — оптимально сначала просушить лук при температуре +25…+35 °С, затем увеличить температуру до +42…+45 °С на 10 часов.

Некоторые садоводы сушат лук в духовке, но важно не перегреть его. Луковицы, поврежденные или оставшиеся без шелухи, лучше использовать сразу.

Где и как хранить лук

Для хранения идеально подходит сухое помещение с температурой около 0°C или чуть выше. На кухне можно держать небольшие запасы в сетках, но главное — избегать соседства с картофелем и другими овощами, которым требуется высокая влажность. В качестве тары подходят ящики, сетки, корзины, тканевые мешки и даже капроновые чулки, так как они обеспечивают хорошую вентиляцию. Хранить лук лучше в один слой — это предотвратит гниение.

В квартире лук часто хранят, связывая его в вязанки или косы, что одновременно удобно, красиво и помогает дезинфицировать воздух. При этом температура хранения должна быть в пределах +18…+20°C, так как слишком высокая влажность вызовет гниение, а низкая приведет к пересыханию.

Для лука, хранящегося в погребе, рекомендуется периодически перебирать запасы, удаляя проросшие и подгнившие луковицы. Весной их можно посадить на зелень — так приятно нарезать в окрошку свой ароматный зеленый лучок!

Избежать прорастания поможет известковая паста: достаточно обмазать донце после обрезки корней. Обжиг корней также замедлит прорастание, хотя такой лук для посадки на зелень уже не подойдет.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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