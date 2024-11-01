Выбираем лук для хранения: какие сорта продержатся до весны

Как правильно хранить лук, чтобы запастись витаминами на зиму? Проблема сохранности лука, выращенного с любовью, часто стоит особенно остро в зимний сезон. Практика показывает, что для длительного хранения подходит не любой лук — одни сорта переносят холод лучше, другие быстрее портятся. Но среди множества рекомендаций опытных садоводов можно выделить несколько универсальных советов, которые помогут сохранить урожай до весны.
Самым стойким оказывается привычный желтый лук — благодаря плотной шелухе и высокому содержанию эфирных масел он сохраняется дольше. Напротив, красный и белый лук чувствительны к низким температурам и больше подвержены гниению. Также заметно, что острые сорта, которые заставляют слезы литься ручьем, менее подвержены болезням, чем сладкие, благодаря более прочной шелухе.
Правильная подготовка — половина успеха. Лук сначала нужно тщательно просушить на солнце или на чердаке. Важно, чтобы луковицы были сухими, без видимых повреждений и признаков гниения, твердыми и в шелухе. Особенное внимание стоит уделить просушке — оптимально сначала просушить лук при температуре +25…+35 °С, затем увеличить температуру до +42…+45 °С на 10 часов.
Некоторые садоводы сушат лук в духовке, но важно не перегреть его. Луковицы, поврежденные или оставшиеся без шелухи, лучше использовать сразу.
Для хранения идеально подходит сухое помещение с температурой около 0°C или чуть выше. На кухне можно держать небольшие запасы в сетках, но главное — избегать соседства с картофелем и другими овощами, которым требуется высокая влажность. В качестве тары подходят ящики, сетки, корзины, тканевые мешки и даже капроновые чулки, так как они обеспечивают хорошую вентиляцию. Хранить лук лучше в один слой — это предотвратит гниение.
В квартире лук часто хранят, связывая его в вязанки или косы, что одновременно удобно, красиво и помогает дезинфицировать воздух. При этом температура хранения должна быть в пределах +18…+20°C, так как слишком высокая влажность вызовет гниение, а низкая приведет к пересыханию.
Для лука, хранящегося в погребе, рекомендуется периодически перебирать запасы, удаляя проросшие и подгнившие луковицы. Весной их можно посадить на зелень — так приятно нарезать в окрошку свой ароматный зеленый лучок!
Избежать прорастания поможет известковая паста: достаточно обмазать донце после обрезки корней. Обжиг корней также замедлит прорастание, хотя такой лук для посадки на зелень уже не подойдет.
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