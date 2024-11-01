Капуста с беконом: не менее вкусно получается также с сосисками или варёной колбасой

Капуста с беконом - интересное сочетание, которое стоит попробовать. Если вы сделаете это блюдо, то рецепт точно запомнится. Возможно использовать докторскую колбасу или сосиски вместо бекона, главное — не забыть добавить чуть-чуть масла для обжарки.
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Приготовление:
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.
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