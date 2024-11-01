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Капуста с беконом: не менее вкусно получается также с сосисками или варёной колбасой

1:00
Еда

Капуста с беконом - интересное сочетание, которое стоит попробовать. Если вы сделаете это блюдо, то рецепт точно запомнится. Возможно использовать докторскую колбасу или сосиски вместо бекона, главное — не забыть добавить чуть-чуть масла для обжарки.

Капуста с беконом: не менее вкусно получается также с сосисками или варёной колбасой
Фото: commons.wikimedia.org by Xylotet, CC BY-SA 4.0

Вам потребуется:

  • 250 г капусты белокочанной,
  • 150 г бекона,
  • 1 шт. лука репчатого,
  • укроп для подачи,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте овощи: вымойте, измельчите капусту, очистите и нарежьте лук.
  2. Нарежьте бекон ломтиками и обжарьте на среднем огне 5-7 минут, периодически помешивая.
  3. Добавьте лук и тушите до золотистого цвета.
  4. Добавьте капусту, посолите, поперчите, обжаривайте 10-15 минут, добавляя при необходимости горячую воду.
  5. Подавайте, украшая мелко нашинкованным укропом. Приятного аппетита!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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