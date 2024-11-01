Капуста с беконом: не менее вкусно получается также с сосисками или варёной колбасой

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста с беконом - интересное сочетание, которое стоит попробовать. Если вы сделаете это блюдо, то рецепт точно запомнится. Возможно использовать докторскую колбасу или сосиски вместо бекона, главное — не забыть добавить чуть-чуть масла для обжарки.

Фото: commons.wikimedia.org by Xylotet, CC BY-SA 4.0

Вам потребуется:

250 г капусты белокочанной,

150 г бекона,

1 шт. лука репчатого,

укроп для подачи,

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте овощи: вымойте, измельчите капусту, очистите и нарежьте лук. Нарежьте бекон ломтиками и обжарьте на среднем огне 5-7 минут, периодически помешивая. Добавьте лук и тушите до золотистого цвета. Добавьте капусту, посолите, поперчите, обжаривайте 10-15 минут, добавляя при необходимости горячую воду. Подавайте, украшая мелко нашинкованным укропом. Приятного аппетита!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

