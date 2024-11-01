Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваши волосы сыпятся: что влияет на здоровье шевелюры
Столичный отдых: что нужно знать о бронировании на праздники
Как сделать домашнюю выпечку менее калорийной?
Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки
Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд
Модные оттенки осени: какие тени выбрать для стильного макияжа?

Как защитить стены от детского творчества: умное решение для родителей

0:46
Недвижимость

Если ваш ребёнок увлекается рисованием и часто выбирает для этого стены квартиры, не спешите расстраиваться — существует эффективное решение этой проблемы.

Как защитить стены от детского творчества: умное решение для родителей
Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com), CC0

Для защиты стен от следов фломастеров и маркеров можно использовать грифельную краску, которую легко найти в хозяйственных магазинах по доступной цене. Это простое, но действенное средство поможет сохранить ваши стены в порядке и создать стильный элемент интерьера.

Определите, какие участки вашего дома наиболее привлекательны для творчества вашего ребёнка, и покройте их грифельной краской. Такое покрытие не только позволяет легко стирать рисунки, но и превращает стену в настоящую доску для записей и рисунков.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

Тво́рчество — процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты, духовные ценности или итог создания объективно нового.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Новости спорта
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы Аудио 
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Еда и рецепты
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки
Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд
Модные оттенки осени: какие тени выбрать для стильного макияжа?
Чудо-паста из детства: рецепт и польза пасты Амосова
Найден способ продлить жизнь онкобольным курильщикам на два года
Четверть кода Google теперь создается искусственным интеллектом
Банк России опроверг слухи о покупке валютной биржи в Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.