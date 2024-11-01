Как защитить стены от детского творчества: умное решение для родителей

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ваш ребёнок увлекается рисованием и часто выбирает для этого стены квартиры, не спешите расстраиваться — существует эффективное решение этой проблемы.

Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com), CC0

Для защиты стен от следов фломастеров и маркеров можно использовать грифельную краску, которую легко найти в хозяйственных магазинах по доступной цене. Это простое, но действенное средство поможет сохранить ваши стены в порядке и создать стильный элемент интерьера.

Определите, какие участки вашего дома наиболее привлекательны для творчества вашего ребёнка, и покройте их грифельной краской. Такое покрытие не только позволяет легко стирать рисунки, но и превращает стену в настоящую доску для записей и рисунков.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Тво́рчество — процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты, духовные ценности или итог создания объективно нового.



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