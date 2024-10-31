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Рецепт низкоуглеводных булочек для домашних бургеров

1:09
Еда

Самый полезный бургер — это приготовленный дома, где можно легко заменить ингредиенты на более диетические, включая даже булочки, не жертвуя вкусом.

Рецепт низкоуглеводных булочек для домашних бургеров
Фото: freepik.com by vecstock, PDM

Вот рецепт низкоуглеводных булочек для бургера. Вместо пшеничной муки основой послужат миндальная мука (140 г) и псиллиум (50 г). Также вам понадобятся 250 мл воды, три яичных белка и две чайные ложки разрыхлителя. Этот объем ингредиентов рассчитан на пять-шесть булочек.

Сначала смешайте все сухие компоненты, добавьте воду и яичные белки. Замесите тесто, сформировав его в шар. Кулинары предупреждают, что тесто получится липким, поэтому смажьте руки растительным маслом.

Разделите тесто на порции и придайте им форму булочек. По желанию посыпьте их кунжутом. Выпекайте 45 минут при температуре 180°C.

Для полезного бургера можно заменить и соусы. Например, использовать домашний кетчуп вместо готовых соусов с добавками.

 

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.). Под словом «кетчуп» обычно подразумевают томатный кетчуп, хотя существуют и другие виды этого соуса.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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