Рецепт низкоуглеводных булочек для домашних бургеров

Самый полезный бургер — это приготовленный дома, где можно легко заменить ингредиенты на более диетические, включая даже булочки, не жертвуя вкусом.
Вот рецепт низкоуглеводных булочек для бургера. Вместо пшеничной муки основой послужат миндальная мука (140 г) и псиллиум (50 г). Также вам понадобятся 250 мл воды, три яичных белка и две чайные ложки разрыхлителя. Этот объем ингредиентов рассчитан на пять-шесть булочек.
Сначала смешайте все сухие компоненты, добавьте воду и яичные белки. Замесите тесто, сформировав его в шар. Кулинары предупреждают, что тесто получится липким, поэтому смажьте руки растительным маслом.
Разделите тесто на порции и придайте им форму булочек. По желанию посыпьте их кунжутом. Выпекайте 45 минут при температуре 180°C.
Для полезного бургера можно заменить и соусы. Например, использовать домашний кетчуп вместо готовых соусов с добавками.
Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.). Под словом «кетчуп» обычно подразумевают томатный кетчуп, хотя существуют и другие виды этого соуса.
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