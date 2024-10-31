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Учёный из Бразилии открыл секрет сохранения пива охлаждённым

1:10
Наука

Бразильский ученый Клаудио Пеллегрини из Федерального университета Сан-Жуан-дель-Рей разработал модель идеального бокала для сохранения пива холодным на длительный срок.

Учёный из Бразилии открыл секрет сохранения пива охлаждённым
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Опираясь на ряд теоретических расчетов, исследователь выяснил, что ключевым аспектом в поддержании низкой температуры является форма стакана, а не материал или воздействие внешних факторов, таких как тепло от руки. Пеллегрини исключил параметры, которые сложно стандартизировать, например, толщину стекла или тип стеклянной посуды, и сосредоточился на теплообмене между напитком и окружающей средой, сообщает arXiv.

В ходе работы было установлено, что оптимальным вариантом для сохранения холода является бокал с узким основанием и широким горлом, который предотвращает избыточный нагрев от дна, равномерно распределяя его по бокам и верхней части. При этом профессор также отметил, что бокалы меньшего объема способствуют еще более эффективному охлаждению, однако могут уменьшить удовольствие от потребления пива, делая процесс менее продолжительным.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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