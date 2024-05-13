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В мае ждут резкого роста цен на стройматериалы: в чём причины

Девелопер предупредил о скором подорожании стройматериалов на 20%

1:29
Недвижимость » Ремонт

В мае стройматериалы могут подорожать на 15-20%, предупредил директор по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга "Астерра" Константин Злобин. Он объяснил URA.RU, чем обусловлен рост цен.

Девелопер предупредил о скором подорожании стройматериалов на 20%
Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья is licensed under CC0

По мнению эксперта, это продолжение сезонного тренда, традиционно обозначившегося в марте.

"Следующей точкой стал май, когда большинство строителей, которые не запаслись необходимыми товарами заранее, будут скупать их оптом", — сообщил Злобин.

По его оценке, стройматериалы подорожают на 15-20% в зависимости от сегмента. "Традиционным уже для отечественного рынка можно назвать подорожание металла — оно прогнозируется в среднем на 20%", — добавил девелопер.

Среди причин он назвал рост ключевой ставки, курса валют, принятие новых законов и, как уже выше было сказано, сезонный фактор. "Традиционно осенью и зимой цены на многие товары ниже, потому что сезон строительства заканчивается, а производителям и магазинам надо распродать продукцию", — объяснил специалист.

Кроме того, заметную лепту внёс возросший интерес к индивидуальному жилищному строительству. "Чем больше растёт строительство, тем выше и спрос на стройматериалы", — заявил Злобин.

И ещё один момент — уход зарубежных поставщиков: импортозамещение тоже нередко сопровождается ростом цен, заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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