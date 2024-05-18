Срочно в сервис: ваши Mercedes EQB могут укатиться прямо с парковки

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Mercedes-Benz объявляет о масштабной отзывной кампании моделей EQB

0:59
Авто

Mercedes-Benz проводит отзыв 283 автомобилей EQB 2022 года выпуска из-за потенциальной проблемы с сваркой на передней оси, что может привести к самопроизвольному скатыванию автомобиля при парковке.

Mercedes-Benz объявляет о масштабной отзывной кампании моделей EQB
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Проблема затрагивает модели EQB 300 и EQB 350, построенные с 18 февраля 2022 года по 23 января 2023 года. Отзыв не касается моделей с передним приводом и бензиновых версий GLB.

Проблема была обнаружена после получения отчетов о поломке сварного шлицевого зубчатого колеса, что приводит к его свободному вращению и отсутствию блокировки при выборе режима парковки. Использование электронного ручного тормоза предотвращает откат автомобиля. Mercedes-Benz планирует уведомить владельцев и заменить мотор на передней оси в авторизованных дилерских центрах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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