Срочно в сервис: ваши Mercedes EQB могут укатиться прямо с парковки

Mercedes-Benz проводит отзыв 283 автомобилей EQB 2022 года выпуска из-за потенциальной проблемы с сваркой на передней оси, что может привести к самопроизвольному скатыванию автомобиля при парковке.
Проблема затрагивает модели EQB 300 и EQB 350, построенные с 18 февраля 2022 года по 23 января 2023 года. Отзыв не касается моделей с передним приводом и бензиновых версий GLB.
Проблема была обнаружена после получения отчетов о поломке сварного шлицевого зубчатого колеса, что приводит к его свободному вращению и отсутствию блокировки при выборе режима парковки. Использование электронного ручного тормоза предотвращает откат автомобиля. Mercedes-Benz планирует уведомить владельцев и заменить мотор на передней оси в авторизованных дилерских центрах.
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