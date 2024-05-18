Американская туристка погибла в Ирландии после наркотического инцидента в отеле

Голая туристка под наркотиками пробежала по отелю и спрыгнула с балкона

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время поездки в Ирландию американская туристка под воздействием наркотиков пробежала голой по отелю, упала с балкона и погибла, сообщает Extra.

Фото: Flickr by Jeff Denberg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Инцидент произошел весной 2023 года, однако следствие по делу продолжалось до недавнего времени. Суд установил, что 45-летняя Кэтрин Батчелдер приехала в Лимерик на музыкальный фестиваль, в котором участвовали её двоюродные братья. Перед вылетом домой она приняла наркотики, которые обычно использовала в качестве снотворного дважды в неделю.

Около трех часов ночи сотрудники отеля услышали шум на этаже, где проживала Батчелдер. Гостья отеля Джоанна Джакма столкнулась с американкой, когда та была раздета и дезориентирована. Батчелдер напала на Джакма, укусила её за бедро и порвала пижаму.

Затем Батчелдер бегала голой по коридорам отеля. Полицейские, прибывшие на место, пытались её успокоить, но вскоре женщина выпала с балкона третьего этажа. Медики констатировали её смерть на месте.