The Conversation: британские учёные объяснили, что органы донора меняют привычки реципиента из-за выработки ими гормонов и сигнальных молекул

Учёные объяснили, что органы донора меняют привычки реципиента из-за гормонов

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Ланкастерского университета нашли научное объяснение необычным случаям изменений в личности человека, которому пересадили донорский орган.

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Существует несколько случаев, когда у людей после пересадки им донорского органа, возникали ранее нехарактерные для них хобби или привычки.

В своём исследовании учёные обнаружили, что у таких изменений есть биологическое объяснение. Дело в том, что клетки донорского органа производят разные гормоны или сигнальные молекулы, которые оказывают воздействие на организм пациента.

Например, камеры сердца вырабатывают пептидные гормоны, среди которых есть предсердный натрийуретический и мозговой натрийуретический пептиды. Именно поэтому, донорский орган, у которого базовый уровень производства гормонов и пептидов может различаться с органом пациента, может внести изменения в настроение и личность реципиента.

Уже доказано, что уровни этих пептидов после пересадки повышаются и уже не возвращаются к норме, ранее характерной для пациента.

Помимо этого, органы донора сохраняют часть информации о нём в виде нейротрансмиттеров в нервных тканях. Эта информация может восстановиться спустя время после пересадки и оказать влияние на личность реципиента, пишет The Conversation.