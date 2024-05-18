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The Conversation: британские учёные объяснили, что органы донора меняют привычки реципиента из-за выработки ими гормонов и сигнальных молекул

Учёные объяснили, что органы донора меняют привычки реципиента из-за гормонов

1:28
Здоровье

Учёные из Ланкастерского университета нашли научное объяснение необычным случаям изменений в личности человека, которому пересадили донорский орган.

Учёные объяснили, что органы донора меняют привычки реципиента из-за гормонов
Фото: freepik.com by peoplecreations is licensed under public domain

Существует несколько случаев, когда у людей после пересадки им донорского органа, возникали ранее нехарактерные для них хобби или привычки.

В своём исследовании учёные обнаружили, что у таких изменений есть биологическое объяснение. Дело в том, что клетки донорского органа производят разные гормоны или сигнальные молекулы, которые оказывают воздействие на организм пациента.

Например, камеры сердца вырабатывают пептидные гормоны, среди которых есть предсердный натрийуретический и мозговой натрийуретический пептиды. Именно поэтому, донорский орган, у которого базовый уровень производства гормонов и пептидов может различаться с органом пациента, может внести изменения в настроение и личность реципиента.

Уже доказано, что уровни этих пептидов после пересадки повышаются и уже не возвращаются к норме, ранее характерной для пациента.

Помимо этого, органы донора сохраняют часть информации о нём в виде нейротрансмиттеров в нервных тканях. Эта информация может восстановиться спустя время после пересадки и оказать влияние на личность реципиента, пишет The Conversation.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
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