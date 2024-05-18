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Опасности сна с мокрыми волосами: почему важно тщательно высушивать волосы перед сном

Почему не рекомендуется спать с мокрыми волосами

1:18
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Многие предпочитают мыть голову вечером, полагая, что волосы могут высохнуть сами во время сна. Однако это может привести к проблемам. Во-первых, мокрые волосы более уязвимы к повреждениям. Они сильнее путаются и ломаются при трении о подушку. Ночью, когда вы не контролируете свои движения, волосы запутываются еще больше, и утром их сложно расчесать и привести в порядок.

Почему не рекомендуется спать с мокрыми волосами
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-вторых, сон с мокрыми волосами может способствовать появлению перхоти. Влажная и теплая среда идеальна для роста грибков и бактерий. Однократный случай не принесет вреда, но регулярный сон с мокрой головой может вызвать перхоть или другие кожные заболевания.

В-третьих, подушка впитывает влагу с мокрых волос, создавая благоприятную среду для пылевых клещей, которых на одной двуспальной кровати может быть от 300 до 400 миллионов. Это может привести к аллергии, зуду и покраснениям кожи головы.

Поэтому спать с мокрыми волосами допустимо лишь изредка, но не постоянно. После душа необходимо тщательно просушить корни волос и расчесать их по всей длине. Разрешено оставить волосы слегка влажными, но не мокрыми.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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