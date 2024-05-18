Численность проволочников сократится: сделайте эту простую ловушку — избавьтесь от вредителя

Избавляемся от проволочников с помощью приманки

0:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Для избавления от проволочников на небольших участках часто применяют приманки из картофеля, свёклы и других корнеплодов, которые размещают на участке перед основной посадкой культур. До посадки культур можно приготовить приманки, разрезав корнеплоды на небольшие ломтики и насаживая их на деревянные палочки. Затем эти приманки закапывают на глубину 7-10 см через каждые 0,5-1,0 м.

Фото: creativecommons.org by Rasbak is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en

Приманки извлекают каждые 2-3 дня, чтобы избавиться от пойманных проволочников.