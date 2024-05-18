Численность проволочников сократится: сделайте эту простую ловушку — избавьтесь от вредителя

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Избавляемся от проволочников с помощью приманки

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Садоводство » Вредители и болезни

Для избавления от проволочников на небольших участках часто применяют приманки из картофеля, свёклы и других корнеплодов, которые размещают на участке перед основной посадкой культур. До посадки культур можно приготовить приманки, разрезав корнеплоды на небольшие ломтики и насаживая их на деревянные палочки. Затем эти приманки закапывают на глубину 7-10 см через каждые 0,5-1,0 м.

Избавляемся от проволочников с помощью приманки
Фото: creativecommons.org by Rasbak is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en

Приманки извлекают каждые 2-3 дня, чтобы избавиться от пойманных проволочников.  

ИЗБАВИЛАСЬ РАЗ И НАВСЕГДА ОТ ПРОВОЛОЧНИКА,УЖЕ 65 ЛЕТ МОЙ ОГОРОД КАК С КАРТИНКИ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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