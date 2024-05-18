Численность проволочников сократится: сделайте эту простую ловушку — избавьтесь от вредителя

Для избавления от проволочников на небольших участках часто применяют приманки из картофеля, свёклы и других корнеплодов, которые размещают на участке перед основной посадкой культур. До посадки культур можно приготовить приманки, разрезав корнеплоды на небольшие ломтики и насаживая их на деревянные палочки. Затем эти приманки закапывают на глубину 7-10 см через каждые 0,5-1,0 м.
Приманки извлекают каждые 2-3 дня, чтобы избавиться от пойманных проволочников.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.