Гид без аттестации: какие штрафы и наказания ждут экскурсоводов

Гидов без аттестации будут штрафовать на 500 рублей

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 июня начнут действовать поправки к отраслевому Закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", вводящие контроль за работой экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников-инструкторов. Исполнительная власть регионов будет осуществлять государственный контроль, главным образом проверяя наличие у гидов и проводников соответствующей аттестации. В большинстве регионов уже установлены нормативы, определяющие, какой именно орган — министерство, департамент или комитет по туризму — и какими способами будет осуществлять контроль.

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Одним из основных методов проверок, как и в случае с курортным сбором в Санкт-Петербурге, станет контрольная закупка. Инспектор из комитета или министерства по туризму под видом туриста попытается попасть на экскурсию, а затем в присутствии не менее двух свидетелей потребует предъявить удостоверение о прохождении аттестации. При отсутствии документа экскурсовод получит предупреждение, а в случае систематических нарушений ему может грозить административная ответственность.

"Самостоятельных штрафов за отсутствие аттестации пока нет, но есть уже существующие, например, по статье 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)", — отметил Георгий Мохов, основатель юридического агентства "Персона Грата" и вице-президент РСТ. По этой статье физлицу может грозить штраф до 500 рублей, а организации — до 20 тысяч рублей.

Кроме того, юрист отметил, что экскурсовода без соответствующей аттестации могут привлечь и по другим основаниям, например, за незаконную предпринимательскую деятельность: "Есть множество различных статей, которые можно применить при несоблюдении установленных Законом требований, включая обязательную аттестацию". Комитетам по туризму в проверках будут помогать другие ведомства, в частности сотрудники МВД и МЧС.

Механизм заработает в полную силу с 1 июля, когда у экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников закончится отсрочка по обязательной аттестации. Однако остается вопрос, остановит ли нелегалов штраф в 500 рублей, ведь выгода от проведения экскурсий часто значительно превышает возможные издержки. К тому же, у комитетов по туризму нет ресурсов для тотальных проверок, и поймать всех нарушителей будет сложно.