Электромобильная мечта рушится: Volkswagen отказывается от сотрудничества с Renault

Volkswagen прекратил переговоры с Renault о совместной разработке доступной электрической версии компактного автомобиля Twingo, что стало ударом по усилиям европейских автопроизводителей противостоять китайским конкурентам.
Коллапс переговоров означает, что немецкий автопроизводитель, возможно, будет разрабатывать свой собственный доступный электромобиль, в то время как Renault продолжит разработку электрического Twingo, запуск которого запланирован на 2026 год.
Volkswagen отказался от переговоров в основном из-за желания Renault строить автомобиль на своем заводе в то время, как Volkswagen стремится максимально использовать свою европейскую производственную сеть.
Также сообщается, что переговоры завершились без достижения соглашения после нескольких месяцев дискуссий, несмотря на то что соглашение было очень близко. Renault готова продолжать работу над Twingo без Volkswagen и остается открытой к другим партнерам, включая Nissan и Mitsubishi.
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