Электромобильная мечта рушится: Volkswagen отказывается от сотрудничества с Renault

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Переговоры Volkswagen и Renault о совместной разработке бюджетного электрокара Twingo

1:04
Авто

Volkswagen прекратил переговоры с Renault о совместной разработке доступной электрической версии компактного автомобиля Twingo, что стало ударом по усилиям европейских автопроизводителей противостоять китайским конкурентам.

Переговоры Volkswagen и Renault о совместной разработке бюджетного электрокара Twingo
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Коллапс переговоров означает, что немецкий автопроизводитель, возможно, будет разрабатывать свой собственный доступный электромобиль, в то время как Renault продолжит разработку электрического Twingo, запуск которого запланирован на 2026 год.

Volkswagen отказался от переговоров в основном из-за желания Renault строить автомобиль на своем заводе в то время, как Volkswagen стремится максимально использовать свою европейскую производственную сеть.

Также сообщается, что переговоры завершились без достижения соглашения после нескольких месяцев дискуссий, несмотря на то что соглашение было очень близко. Renault готова продолжать работу над Twingo без Volkswagen и остается открытой к другим партнерам, включая Nissan и Mitsubishi.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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