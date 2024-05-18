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Где разместить кошачий лоток: очень деликатный и интимный момент

Эксперты ответили, где разместить кошачий лоток

1:22
Зоосфера » Кошки

Все знают, что кошки по своей природе очень чистоплотные существа. Это особенно проявляется в их отношении к еде и посещению туалета. Например, кошка никогда не будет есть из грязной миски и не сядет в грязный лоток.

Эксперты ответили, где разместить кошачий лоток
Фото: openverse.org by artnoose is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Чаще всего кошачий лоток ставят в ванной комнате, но и здесь нужно выбрать правильное место. Это должно быть место, которое понравится кошке, а не только удобно для владельца. В противном случае питомец может выразить своё недовольство на домочадцах.

Что нужно учитывать при обустройстве кошачьего туалета

Во-первых, лоток должен быть удобно расположен для кошки, и не должно быть препятствий в виде закрытых дверей.

Во-вторых, место должно быть безопасным, так как в природе животные особенно уязвимы в момент посещения туалета, и инстинкты кошек всё ещё сохраняются. В-третьих, даже при выполнении этих условий, стоит предусмотреть для питомца запасной лоток на случай, если основной окажется грязным.

Где разместить лоток

Если вы приобрели два туалета для одной кошки, один можно оставить в ванной комнате, а второй поставить в укромном уголке коридора.

Такая схема особенно полезна, если вы случайно или по привычке закроете дверь ванной и оставите питомца одного на длительное время.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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