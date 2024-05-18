Где разместить кошачий лоток: очень деликатный и интимный момент

Все знают, что кошки по своей природе очень чистоплотные существа. Это особенно проявляется в их отношении к еде и посещению туалета. Например, кошка никогда не будет есть из грязной миски и не сядет в грязный лоток.
Чаще всего кошачий лоток ставят в ванной комнате, но и здесь нужно выбрать правильное место. Это должно быть место, которое понравится кошке, а не только удобно для владельца. В противном случае питомец может выразить своё недовольство на домочадцах.
Что нужно учитывать при обустройстве кошачьего туалета
Во-первых, лоток должен быть удобно расположен для кошки, и не должно быть препятствий в виде закрытых дверей.
Во-вторых, место должно быть безопасным, так как в природе животные особенно уязвимы в момент посещения туалета, и инстинкты кошек всё ещё сохраняются. В-третьих, даже при выполнении этих условий, стоит предусмотреть для питомца запасной лоток на случай, если основной окажется грязным.
Если вы приобрели два туалета для одной кошки, один можно оставить в ванной комнате, а второй поставить в укромном уголке коридора.
Такая схема особенно полезна, если вы случайно или по привычке закроете дверь ванной и оставите питомца одного на длительное время.
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