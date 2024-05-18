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В эти мифы о домашних животных пора перестать верить: их придумали еще наши бабушки

Стали известны лживые мифы о домашних животных

2:24
Зоосфера

Из всех домашних животных кошки окутаны наибольшим количеством мифов, из которых значительная часть носит мистический характер.

Стали известны лживые мифы о домашних животных
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На самом деле эти представления — всего лишь отголоски тех смутных времен, когда люди боялись всего необъяснимого и из-за этого сжигали на костре многих мужчин и женщин, часто лучших в своем деле.

Рассмотрим, какие мифы и суеверия о домашних животных давно пора развеять.

Черные кошки

На самом деле, черные кошки никому не приносят неудачи. Современная наука не нашла доказательств связи хронического невезения с присутствием черных кошек. Этот миф берет свое начало в Средние века.

Кошки всегда падают на лапы

Кошки действительно инстинктивно пытаются принять такую позу при падении, но это не означает, что они всегда успешно приземляются на лапы. Иногда падения с высоты могут закончиться трагически.

Кошки и младенцы

В Средние века люди избегали держать кошек рядом с младенцами, считая, что те могут "перехватить дыхание" у детей. Современные ученые объясняют такие случаи синдромом внезапной детской смерти.

Девять жизней

Неизвестно, кто и когда подсчитал эти девять жизней. Кошки действительно выносливы и стойко переносят боль, но этой их способностью не стоит злоупотреблять.

Хвост и счастье

Считается, что чем выше у кошек и собак поднят хвост, тем счастливее питомец. Для собак это утверждение скорее верно, но у кошек оно вызывает больше вопросов, чем ответов.

Собачье зрение

Долгое время считалось, что собаки плохо различают цвета и видят мир в черно-белом. На самом деле они различают фиолетовый, синий и желтый цвета, а также больше оттенков серого, чем люди. Однако собаки больше полагаются на обоняние, чем на зрение.

Собака осознает ошибки

Считается, что если отругать собаку, ей станет "стыдно" и она больше не повторит свою проказу. На самом деле, эксперты уверены, что питомец поймет причину наказания только если его поймали на месте происшествия. Со временем вероятность того, что собака поймет причину наказания, снижается.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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