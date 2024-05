Стала известна одна из причин трети смертей от болезней сердца и сосудов

Учёными из немецкого Йенского университета установлено, что около трети фатальных исходов на фоне сердечно-сосудистых заболеваний связаны с неправильным питанием.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International