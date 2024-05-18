Стала известна одна из причин трети смертей от болезней сердца и сосудов

Учёными из немецкого Йенского университета установлено, что около трети фатальных исходов на фоне сердечно-сосудистых заболеваний связаны с неправильным питанием.
Анализ числа летальных исходов в Европе в период с 1990 по 2019 год показал, что в 27 странах около 600 тысяч человек умерли, из них 112 тысяч в Германии. Примерно треть всех преждевременных смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний вызвана неправильным питанием. Основные ошибки питания включают чрезмерное употребление соли, сахара и мяса, а также недостаток цельнозерновых продуктов и бобовых, сообщает European Journal of Preventive Cardiology.
Максимальный процент летальных исходов, связанных с неправильным питанием, выявлен в Словакии (48%) и Белоруссии (47%). Минимальный — в Испании (24%). В Германии этот показатель составляет 31%.
Наиболее распространённые и опасные сердечно-сосудистые заболевания — ишемическая болезнь сердца, инсульт и гипертония.
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