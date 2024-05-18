Певица Наташа Королева разгневала украинских подписчиков

Певица Наташа Королёва нарвалась на критику украинских подписчиков, сообщает EADaily.
Заслуженная артистка России поздравила свою интернет-аудиторию с Днём Победы, разместив в социальных сетях видео с патриотической композицией "Только ты не умирай".
Певица почтила память своего деда, который погиб в 1944 году.
Фолловеры с Украины упрекнули певицу в том, что она забыла свою Родину. Они поставили ей в пример позицию её матери Людмилы Порывай, которая живёт в США и резко осуждает проведение СВО.
Ранее сообщалось, что Наташа Королёва показала, как выглядела в школьные годы.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.