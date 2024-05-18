Певица Наташа Королева разгневала украинских подписчиков

Наташу Королёву захейтили украинские подписчики

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва нарвалась на критику украинских подписчиков, сообщает EADaily.

Фото: https://vk.com/club5403456?ysclid=lwb1p3fcfj83852313 by Инстаграм Наташи Королёвой is licensed under public doman

Заслуженная артистка России поздравила свою интернет-аудиторию с Днём Победы, разместив в социальных сетях видео с патриотической композицией "Только ты не умирай".

Певица почтила память своего деда, который погиб в 1944 году.

Фолловеры с Украины упрекнули певицу в том, что она забыла свою Родину. Они поставили ей в пример позицию её матери Людмилы Порывай, которая живёт в США и резко осуждает проведение СВО.

Ранее сообщалось, что Наташа Королёва показала, как выглядела в школьные годы.

Вырезанный номер. Гала-концерт к Дню Победы - Наталья Королёва. Только ты не умирай